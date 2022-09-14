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Ergene Nüfus Müdürü Çorbacı Çatalca’ya tayin oldu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi nüfus müdürü Nazlı Çorbacı, İstanbul’un Çatalca ilçesi nüfus müdürlüğüne tayin oldu.

TEKİRDAĞ 14.09.2022, 10:20
Ergene Nüfus Müdürü Çorbacı Çatalca’ya tayin oldu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesi nüfus müdürü Nazlı Çorbacı, İstanbul’un Çatalca ilçesi nüfus müdürlüğüne tayin oldu.

2018 yılı Haziran ayından bu yana Ergene ilçesinde görev yapan nüfus müdürü Nazlı Çorbacı’nın İstanbul ili Çatalca İlçe Nüfus Müdürlüğüne tayin olması sebebiyle Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’nın da katılımıyla veda yemeği düzenlendi.

Kaymakam Taşçı Müdür Çorbacı’ya başarı belgesi takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

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