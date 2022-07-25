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Ergene Kaymakamlığı spor okullarında çalışmalar sürüyor

Ergene Kaymakamlığı bünyesinde yer alan Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Ulaş Futbol Sahasında, Yıldırım Beyazıthan Ortaokulu Spor Salonu ile Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yaz dönemi spor okullarının çalışmaları sürüyor.

TEKİRDAĞ 25.07.2022, 09:34
Ergene Kaymakamlığı spor okullarında çalışmalar sürüyor

Ergene Kaymakamlığı bünyesinde yer alan Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Ulaş Futbol Sahasında, Yıldırım Beyazıthan Ortaokulu Spor Salonu ile Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen yaz dönemi spor okullarının çalışmaları sürüyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ergene Şubesi ile Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paydaş olduğu futbol, basketbol ve voleybol alanlarında gerçekleştirilen yaz dönemi spor okullarında eğitimlerin 12 Eylül 2022 tarihine kadar devam edeceği 8 - 18 yaş arasındaki tüm bireylerin bu kurslara katılabileceği kaydedildi.

Tecrübeli öğretmen ve antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen kurslara katılmak isteyenlerin Ergene Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile eğitimlerin düzenlendiği tesislerdeki antrenörlere müracaat edebilecekleri belirtildi.

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