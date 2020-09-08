Ergene Belediyesi engelli ailelere desteğini sürdürüyor
ERGENE’DE ENGELLİ AİLELERE AKÜLÜ VE MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMINDA BULUNAN ERGENE BELEDİYESİ BUNUN YANI SIRA ENGELLİ AİLELERE MEDİKAL TIBBİ MALZEME DESTEĞİNDE DE BULUNUYOR.
Ergene’de engelli ailelere akülü ve manuel tekerlekli sandalye yardımında bulunan Ergene Belediyesi, bunun yanı sıra engelli ailelere medikal tıbbi malzeme desteğinde de bulunuyor.
Ergene ilçesinde yaşayan vatandaşlara örnek projeler sunarak çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdüren Ergene Belediyesi, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak adına ihtiyaç sahibi engelli ailelere destekte bulunmaya devam ediyor.
Engelli insanların yaşadığı sıkıntı ve sorunları kendi sorunumuz gibi görmekteyiz diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza desteğimiz artarak devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Engellilerin yaşamlarını daha rahat hayat sürdürebilmeleri ve hak ettiği hayat şartlarına kavuşturulması amacıyla elimizden gelen imkanları sağlamalıyız” dedi.
Başkan Yüksel, “Ne olduğum değil ne olacağım mantığıyla hareket edersek yarının garantisi olmayan hayatta daha bilinçli davranışlarla kendi hayatımızın değerini anlayıp, engelli vatandaşlarımızın aramızda olacağı engelsiz bir dünya kurabiliriz” dedi.
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