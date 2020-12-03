Engeller ortadan kaldırılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Işıklar Mahallesi ve Çınarlı Mahallesi’nde yaşayan engelli vatandaşlara akülü sandalye ve özel yatak hediye edildi.

Geçtiğimiz günlerde 10 yürüme engelli vatandaşa tam donanımlı akülü sandalye ve ihtiyaç sahiplerine akülü sandalye aküsü teslim edilmesinin ardından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla da 3 engellinin ihtiyaçları karşılandı.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör ve Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ahmet Murat Sarılarlı, Işıklar ve Çınarlı mahallelerinde yaşayan engelli gençlere akülü sandalye ve özel yataklarını teslim ederek Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in selam ve muhabbetlerini ilettiler.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, “Süleymanpaşa Kent Konseyi olarak, Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel himayelerinde, Engelli Meclis Başkanımız Ahmet Murat Sarılarlı ile birlikte Işıklar Mahallemizde Semra’mıza yeni akülü sandalyesini ulaştırdık. Çınarlı Mahallemizde Fatih’e yeni yatağını, Aleyna’mıza akülü sandalyesini teslim ettik. 3 Aralık bir kutlamadan ziyade bir farkındalık ve dayanışma günüdür. Bizler de birer engelli adayı olarak mevcut engelleri ortadan kaldırmak ve bu engellere sahip kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmakla yükümlüyüz. Bu özel günde bu hediyeleri ulaştırmamıza vesile olan Muhtarımız Nejdet Yücel’e ve Aytaş Eriz’e teşekkür ediyorum. Bizlere özellikle engelli kardeşlerimizle ilgili çalışmalarımızda her zaman güçlü desteğini hissettiren ve yanımızda olan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel’e de kent konseyimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.