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En iyi polis anne semineri düzenlendi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Çerkezköy ilçesinde ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ semineri düzenlendi.

TEKİRDAĞ 13.07.2021, 16:08
En iyi polis anne semineri düzenlendi
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Çerkezköy ilçesinde ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ semineri düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından, Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ semineri düzenlendi. Seminere, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Engin, kamu ve kurum temsilcileri, STK temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Uyuşturucu ile mücadele anlatıldı

Son dönemlerde artan uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla yapılan faaliyetlerin aktarıldığı seminerde, evde verilen eğitimin, annenin çocuklarına karşı yaklaşımının öneminden bahsedildi. Uyuşturucu maddenin tanımı, başlama nedenleri, madde bağımlılığı, bağımlılık döngüsü detaylıca anlatıldı.
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