banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
E-scooter’da yeni dönem!
E-scooter’da yeni dönem!
1 TL'ye 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
1 TL'ye 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti!
14 yaşındaki çocuk ailesini katletti!
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?
Bireysel kredilere getirilecek sınırlamalar neler?

Emniyet ve jandarmadan ortak denetim

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekipleri tarafından ilçe genelinde ortak uygulama gerçekleştirdi.

TEKİRDAĞ 29.08.2021, 18:43
Emniyet ve jandarmadan ortak denetim

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekipleri tarafından ilçe genelinde ortak uygulama gerçekleştirdi.

Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri ile Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ortaklaşa trafik denetimi yapıldı. Trafik denetiminde sürücülerin kimlik, ehliyet ve ruhsatları sorgulanırken, şüpheli kişilerin GBT’sine de bakıldı. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda da uyardı.

Yorumlar (0)
31°
açık