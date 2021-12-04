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Emniyet personeline afet eğitimi
Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından Emniyet personeline afet bilinci eğitimi verildi.
TEKİRDAĞ 04.12.2021, 14:31
Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından Emniyet personeline afet bilinci eğitimi verildi.
2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik Afet Bilinci Eğitimi gerçekleştirildi. Dört oturum şeklinde gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.