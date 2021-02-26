Emek Sepeti Üretim Merkezi Kapaklı’ya değer katacak

Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen Kapaklı Turizm Ve Yöresel Ürünler Merkezi Projesi’nin kapanışı ve proje kapsamında inşa edilen Emek Sepeti Üretim Merkezi’nin açılışı yapıldı.

Merkezin açılışına Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ve Kapaklı halkı katıldı. Açılışta konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, yöresel ürünlerin, el emeği işlerin hem yapıldığı hem sergilendiği ve sonrasında da satışlarının yapılacağı bir merkezin açılışını yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. TRAKYAKA olarak Kapaklı‘da ilk defa resmi açılış gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, "Burası yaklaşık 1 milyon lira bütçeli bir bina. Yaklaşık 697 bin lirasını Kalkınma Ajansı olarak bizler verdik. Cam ve seramik atölyeleri, çini işlemeleri, ebru kursları gibi sanatsal ve kültürel etkinliklerin yapılacağı, engelli vatandaşlarımız ve kadınlarımızın bir araya gelerek sosyalleşebileceği, üretim yapabileceği mekânların olması önemli. Buradan kadınlarımızın yanı sıra engelli vatandaşlarımızın da yoğun bir şekilde faydalanmasını bekliyoruz. Projenin gerçekleşmesinde emeği olan Kapaklı Belediye Başkanımız ve ekibine, Ajansımızın çalışanlarına tebriklerimi sunuyor ve projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise ilçede bir ilki daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadığını ifade etti. Çetin Emek Sepeti Üretim Merkezi ile başlayan işbirliğinin yeni projeleri de beraberinde getirdiğini ve önümüzdeki dönemde yaklaşık 3 milyon lira değerinde, yüzde 70 hibe ile ’Kapaklı Mantar Üreten ve İşleyen Eller’ projesini de devreye alacaklarını söyledi. Çetin, şunları kaydetti:

"81 ilden vatandaşımızın kardeşçe yaşadığı ilçemizin kültürel ve sosyal bir dönüşümünü sağlamak için proje düşündük. Bu bağlamda burada Anadolu’nun ve Trakya’nın farklı yerlerinden gelmiş hanım kardeşlerimiz ve engelli vatandaşlarımızın emeklerini Kapaklı ve ülkemizde kavuşturmak istiyoruz. Burada 12 kişilik bir istihdam da sağladık."

Konuşmaların ardından Kapaklı Turizm ve Yöresel Ürünler Merkezi Emek Sepeti Üretim Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Emek Sepeti Üretim Merkezi’nde seramik biçimlendirme, sabun yapımı, dekoratif ahşap boyama ve süsleme, ebru, resim, punç nakışı ve makrome örgü kursları verilecek.