Elinin hamuruyla önce muhtar sonrada kulüp başkanı oldu

Tekirdağ’da Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy mahallesinin muhtarı olan Emine Açar, şimdi de mahallesinin spor kulübünün başkanı oldu.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy mahallesinde kurulan Hoşköyspor’a mahallenin muhtarı Emine Açar başkanlık ediyor. Daha önce yapılan muhtarlık seçimlerinde elinin hamuru ile mahallesinin muhtarı olan kadın, şimdide mahallesinin spor kulübünün başkanı oldu.

Tekirdağ’da düzenlenen dayanışma gecesine de katılan Açar, Altınovaspor Kulüp Başkanı Ertan Kavas’ın öncülüğünde düzenlenen dayanışma ve tanışma gecesinde bir araya gelen amatör spor kulüp başkanları, Tekirdağ’da sporun durumunu ve sporun gelişmesi için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Etkinlikte konuşan Emine Açar, gençleri spora yönlendirmek için Hoşköyspor’u kurduklarını belirterek, "Gençler bana geldiler, kulübümüzü geçen yıl kurduk, aynı zamanda Hoşköy Muhtarıyım. Burası daha önce belde belediyesiydi. Turistik bir yeriz ancak gençlerimizin gidebileceği bir yer yok. Yani bir evleri yok. Ben bunu ev olarak düşünüyorum. Bir lokalimiz olsun, gençler için güzel şeyler yapayım istiyorum. Sağda solda gezmelerini, kötü alışkanlıklara yönelmelerini istemiyorum. Kaliteli vakit geçirip, spor yapacakları bir ortam olsun istiyorum. Bunun içinde sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

Dayanışma gecesinde konuşan Altınovaspor Kulüp Başkanı Ertan Kavas, "Birlik ve beraberliği sağlamak için bir araya geldiğimiz bu ortamda aramıza yeni katılan kulüp başkanlarımız var genç kulüp başkanlarımız var. Bizim amacımız birlik ve beraberliğimizi sağlamak. Sahada ne kadar rakipsek, dışarıda da o kadar dost olduğumuzu kamuoyuna göstermek için buradayız" dedi.

Düzenlenen etkinliğe Altınovaspor Kulüp Başkanı Ertan Kavas, Hoşköyspor Başkanı Emine Açar’ın yanı sıra Akçeşmespor Kulübü Başkanı Metin Altun, Kumbağspor Kulüp Başkanı Uğur Işık, Karacakılavuspor Kulüp Başkanı Mümin Küpsan, Süleymanpaşa Namık Kemalspor Kulüp Başkanı Hakan Korik, Şarköy Yıldızspor Kulüp Başkanı Naci Yılmaz, Yavuzspor Başkanı İbrahim Can, Tekirdağ Adaletspor Başkanı Hasan Fehmi Özer, Tekirdağ İdman Yurduspor Başkanı Kamuran Genç, Muratlı 1935 Spor Kulüp Başkanı Eyüp Özdemir, Bıyıkalispor Başkanı Taner Urcan, Kartalspor Başkanı İsmail Ak katıldı.