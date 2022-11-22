Elini makineye sıkıştıran işçi yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki bir fabrikada elini tekstil makinesine kaptıran işçi yaralandı.

İş kazası, gece saat 00.15 sıralarında Muratlı’nın Ballıhoca Mahallesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; vardiyaya yeni başlayan Ç.T. adlı işçi, apre bölümünde yer alan sıkma silindirlerine elini sıkıştırdı. Durumu gören arkadaşı, makineyi durdurarak işçinin elini kurtardı. Elinde sinir sıkışması yaşanan işçi, iş arkadaşı tarafından Muratlı Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Yaralı, müdahalelerin ardından ortopedi bölümüne sevk edildi.

İş kazasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.