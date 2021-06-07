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El emeği ürünler sergilendi

Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezince, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

TEKİRDAĞ 07.06.2021, 16:52
El emeği ürünler sergilendi

Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezince, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında el emeği göz nuru ürünler sergilendi.

1-7 Haziran 2021 tarihleri arasında kutlanılan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi sergi açılışı gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi açık olan kurslardan 25 farklı alandan yapılan göz nuru el emeği ürün örnekleri sergilendi. Sergi aynı zamanda Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi web sitesinde sanal sergi olarak da yayınlanacak.
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