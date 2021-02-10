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Eğlence tekneleri Tekirdağ’da

Tekirdağ’da eğlence, sportif ve amatör balıkçılık amaçlı deniz araçlarının imalatına başlayan firmanın imalathanesinde ilk tekne, üretim bandına çıktı.

TEKİRDAĞ 10.02.2021, 15:15
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Eğlence tekneleri Tekirdağ’da

Tekirdağ’da eğlence, sportif ve amatör balıkçılık amaçlı deniz araçlarının imalatına başlayan firmanın imalathanesinde ilk tekne, üretim bandına çıktı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, eğlence, sportif ve amatör balıkçılık amaçlı deniz araçlarının imalatına başlayan firmanın imalathanesinde üretim bandına çıkan ilk tekneyi inceledi. Fabrikayı gezerek fabrikada üretim bandından çıkan ilk tekneyi inceleyen Vali Yıldırım, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Semercioğlu’ndan tekne ve imalat süreci hakkında bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında konuşan Vali Yıldırım, “Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Deniz Kuvvetlerimize ciddi anlamda gemiler yapıldı ve onlar teslim ediliyor. Eskiden beri zaten gerek yük gemileri, gerek yolcu gemileri yapılıyor. Burada da hız için spor için birazda tabi ki insanların eğlencesi için gerekli olan başka bir deniz aracı var. İster balıkçılıkta, ister eğlence amaçlı kullanılabilen bir teknemiz var. Kalkınma Ajansındaki arkadaşlarımız yol göstermişler ama burada asıl olan ustalık, asıl olan girişimcilik, asıl olan cesarettir. Cesareti de arkadaşlarımız göstermiş. İnşallah bundan sonraki dönemlerde daha çok deniz aracı üretilip piyasaya verilmesini arzu ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından kurban kesilip dua edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 15 Milyonluk bir teşvik alıp 2 milyonluk bir yatırımla Karadeniz Mahallesi Dumansız Sahada bin metrekarelik bir alanda imalathanesini kuran firmada 4 model ve 11 çalışan personel ile üretime başlandı.

Ziyaretleri sırasında Vali Yıldırım’a Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutan V. J. Alb. Mustafa Çetinkaya, Sahil Güvenlik Komutanı SG Yzb. Burak Akanpınar, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin eşlik etti.
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