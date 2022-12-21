Eğitimciler istişare toplantısında buluştu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa’daki ortaokul ve liselerde görev yapan müdür, müdür yardımcısı ve zümre başkanı eğitimcilerle istişare toplantısında bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa’daki okullara verilen destekler, gençler ve çocuklar için yapılan yatırımlar ve sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Yüksel, üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan ve içinde 4 GB internet, 20 toplu taşıma biniş hakkı, Paşa Kafelerde harcayabilecekleri 100 TL ve sınav hazırlık kitaplarında çeşitli oranlarda indirim hakkı bulunan Paşa Kartların dağıtımını tamamladıklarını dile getirdi. Ayrıca ocak, şubat, mart ve nisan aylarında ücretsiz 4 deneme sınavı organize ettiklerini ifade eden Yüksel, üniversite adayı gençlerin her zaman yanlarında olduklarının altını çizdi. Belediye bünyesinde kurulan Bilgi Evi aracılığıyla da yüzlerce öğrenciye ücretsiz sınava hazırlık desteği verdiklerini kaydeden Yüksel, bilgi evlerinin sayısını arttıracaklarının müjdesini paylaştı. Sunumunun ardından eğitimcilerin görüşlerini ve önerilerini dinleyerek notlar alan Başkan Yüksel, LGS, TYT ve AYT sınavlarına hazırlanan öğrencilere başarılar diledi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Gönül Buluşmaları istişare toplantıları çerçevesinde düzenlenen toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Uzunlar ve Sabir Çınar da katıldı.