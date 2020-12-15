Dumansız Sanayi Bölgesi bozuk yollardan kurtuluyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine ciddi miktarda istihdam sağlayan ancak uzun yıllardan bu yana yol sorunu çözülemeyen Karadeniz Mahallesi’ndeki Dumansız Sanayi Bölgesi’nin kullanılamaz durumdaki yolları sathi kaplamayla kaplanıyor.

Dumansız Sanayi Bölgesi’nin tamamına yakınında bulunan bozuk yollar, bu bölgede faaliyet gösteren firmalara ve ilçe sakinlerine uzun yıllar boyunca çile çektirmişti. Bölgede Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile bütün yollar sathi kaplama yapılarak bozuk zeminler düzeltiliyor. Böylece kış aylarında araçlara zor anlar yaşatan Dumansız Sanayi Bölgesi yolları, sorun olmaktan çıkacak.

Çalışmalar kapsamında kısa sürede 10 bin ton malzeme dökümü yapıldığı, 4 bin metrekare sathi kaplama gerçekleştirildiği ifade edildi.