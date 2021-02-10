DSİ son 18 yılda Tekirdağ’da 2 baraj 4 gölet yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Tekirdağ’a yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Tekirdağ’da 2 baraj 4 gölet inşa edildi.

Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkeyi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor. DSİ tarafından yapılan çalışmalarla son 18 yılda Tekirdağ’da 80 adet tesis ile 797 Milyon 372 Bin 945 TL yatırım yapılırken, 2 baraj 4 gölet inşa edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır” dedi.

Özellikle modern sulama projeleri ülke için son derece önem arz ettiğini, son 18 yılda Tekirdağ’da inşa edilen 6 sulama tesisi ile 21 Bin 850 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten Genel Müdür Yıldız, “Böylece topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 11 milyon 225 bin TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Tekirdağ’ımız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 4 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 4 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 9 Bin 520 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 3 Milyon 796 bin TL katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Tekirdağ zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır’ dedi.

Trakya’nın ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Tekirdağ’ın ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 80 adet tesis ile 797 Milyon 372 Bin 945 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Tekirdağ’da son 18 yılda 2 baraj ve 4 gölet inşa ettik. Diğer taraftan Tekirdağlı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Tekirdağ’ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 4 göletin yapım çalışmalarının devam ediyoruz” diye konuştu.

Genel Müdür Yıldız, Diğer taraftan İnşaatı tamamlanan 2 adet içmesuyu ve 1 adet arıtma tesisi ile toplamda 269 Bin kişi için yılda 13,95 milyon metreküp içmesuyu temin edildiğini de ifade ederek, “Ayrıca; Tekirdağ İlinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 57 adet taşkın koruma tesisi ile 36 yerleşim yeri ve 61 Bin 730 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 9 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam etmektedir. Baraj ve Gölet Çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan Yeraltı Suni Besleme Depolamasının İnşa çalışmalarımız kapsamında; Tekirdağ ilimizde 2 adet yeraltı suni besleme depolama tesisi çalışmalarımız devam etmektedir. Trakya için hayati öneme sahip Ergene Nehri’nin hayata döndürülmesi için Ergene Havzası’nda son teknolojiye sahip 6 adet ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ve 1 adet kollektör inşa ettik ve hepsini hizmete aldık. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek konuşmalarını noktaladı.