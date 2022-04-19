Tekirdağ’da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar sergilendi.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası Etkinlikleri nedeniyle “Lavanta Kokulu Tekirdağ” ve “Ayçiçek Fotosafari” kategorileriyle düzenlenen fotoğraf yarışmalarında dereceye giren fotoğraflar görücüye çıktı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen sergiye Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Güven Çelik ve fotoğraf sanatçıları katıldı.

Serginin açılışında konuşan Vali Yıldırım, “Fotoğrafları sanat haline getiren arkadaşlarımızın objektiflerinden yansıyanları sergi sehpaları üzerinde göreceğiz. Ben bütün emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu çektiğiniz fotoğrafların ilimizin tanıtıma katkısı olacaktır. Bu sebeple de tüm fotoğraf sanatçılarına teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından açılan fotoğraf sergisi, katılımcılar tarafından gezildi. Vali Yıldırım, sergide fotoğrafları sergilenen fotoğrafçılar ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.