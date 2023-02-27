Depremzedeler yararına oynanan dostluk maçında 700 bin TL hasılat elde edildi

Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketinden etkilenen depremzedelerin yaralarını sarmak için ülkenin adeta tek yürek olduğu ortamda yeşil sahalardan da destek geliyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcilerinden Çorluspor 1947 ile 3. Lig ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor’un Çorlu General Basri Saran Stadyumu’nda oynadığı dostluk maçında 700 bin TL gelir elde edildi. Bilet satışlarından toplanan gelir depremzedelere iletilmek üzere Çorlu Kaymakamlığı bünyesinde açıklan Afet Yardım hesabına aktarılacak.

Yapılan organizasyonla ilgili olarak bilgiler veren Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş, “Çorluspor 1947 Kulübü olarak Yaralarımızı birlikte sarıyoruz sloganı ile çıktığımız bu yolda 7’den 70’e vatandaşlarımızın katkılarıyla 5 bin 200 seyirci kapasiteli Çorlu General Basri Saran Stadyumu’ndaki tüm koltukların bilet satışını tamamladık. Bu sayede Çorluspor 1947 Kulübü olarak 700 bin liralık maç hasılatını Çorlu Kaymakamlığı Afet Yardım hesabına aktaracağız. Kampanyamıza destek veren iş insanlarımıza, spor kulübü başkanlarımıza, siyasi parti başkanlarımıza, derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çorluspor 1947 yönetim kurulu adına depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.