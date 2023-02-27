Depremzedeler için Ergene’de üretilen sobalar yola çıktı

Ülkeyi derinden sarsan deprem felaketinden etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere Ergene’deki sanayi kuruluşları tarafından üretilen sobalar bölgeye gönderilmek üzere yola çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Valiliği ve Ergene Kaymakamlığı öncülüğünde, firmalarının ortak çabası ile hazırlanıp, deprem bölgesine gönderilen 580 adet sobanın ardından önceki gün de Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalar tarafından üretilen sobalar bölgeye sevk edildi.

Hazırlanan 450 adet soba Kahramanmaraş’taki depremzede vatandaşlara gönderilmek üzere yola çıktı.