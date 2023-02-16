Depremzedeler için 2 bin 759 ünite kan bağışı

Türkiye Kızılay Derneği Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın felaketinin ardından duyarlı ve hayırsever Çorlu ve Tekirdağ halkının Çorlu Kan Merkezine adeta akın ettiğini ifade ederek, 2 bin 759 ünite kan bağışının toplandığını söyledi.

"Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ertuğrul Bulduk ile birlikte genel merkezimizin görevlendirmesi ile birlikte şuan Hatay’da görevlendirildik ve vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz" diyen Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, “Kızılay 155 yıllık tecrübenin adıdır. Kurumsallık, doğru ve zamanında yerinde müdahale, başıboşluk değil de kimin ne zaman ne yapacağının tek merkezden idaresi, bunların hepsinin tek adı Türk Kızılay’ıdır. Türk Kızılay Çorlu Şubesi olarak tarihimizin en büyük doğal afetlerinden biri olan deprem felaketimizin ilk anlarından itibaren AFAD ve Genel merkezimiz ile koordineli bir şekilde tüm gönüllerimiz ile birlikte sahadaydık. İlk andan itibaren afet bölgesinde yaralı vatandaşlarımıza acil ihtiyaç olan kan bağışlarını hızlı ve etkili bir şekilde toplayıp nakletmek için yoğun bir çalışma yaptık. Tüm Tekirdağ bölgemize hizmet eden Çorlu Kan Merkezimiz olarak 6 Şubat 2023 sabahından itibaren 15 Şubat 2023 gün sonuna kadar Çorlu ilçemizden bin 196 ünite, tüm il genelinde Çorlu hariç bin 563 ünite, toplamda 2 bin 759 ünite bağışçılarımızdan kan bağışı geldi. Günlük kan bağışı toplama kapasitesi göz önüne alındığı vakit 10 günde ulaşılan bu rakam gurur verici. Bu vesile ile tüm kan bağışı yapan vatandaşlarımıza şükranlarımızı iletiyoruz” dedi.

Kızılay Çorlu Şubesinin diğer yardımları ile ilgili olarak da bilgiler veren Yılmaz, “Hayırsever Çorlulularımızdan toplanan insani yardım malzemeleri ve depolarımızda bulunan 250 koli kıyafet, 400 adet elektrikli ısıtıcı, 650 koli temizlik malzemesini afet bölgesine AFAD ve Çorlu Kaymakamlığı ile koordineli olarak sevk ettik. İlçemiz havalimanına yakıt ikmali için inen yurtdışından gelen arama kurtarma ekipleri ile ilgilenerek Türk milletimizin misafirperverliğini ve şükranlarını kendilerine hissettirdik. Kaymakamlığımızın bünyesinde oluşturulan yardım malzemesi depolarında gönüllülerimiz ile birlikte çalışmalara katılarak yardım ettik” diye konuştu.

Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz ayrıca, “15 Şubat 2023 sonu itibari ile afet bölgesinden tahliye edilerek ilçemize gelen 489 vatandaşımıza kıyafet ve gıda yardımında bulunduk. İlçemize gelip ev kiralayan 50 ailemize ev eşyası desteğinde bulunduk. Tüm halkımızdan, vatandaşlarımızdan, hayırseverlerimizden az çok demeden desteklerini devam ettirmelerini istiyoruz. İlçemize gelen ve gelmeye devam eden depremzedelerimiz hepimizin misafiridir. Çorlu’muzun misafirperverliğini onlara göstermemiz gerekmektedir. Yaşadıkları acıyı unutturamayız belki ama hafifletmek için birlik beraberlik içinde tam destek olmamız gerekmektedir. Nakdi, ayni bağışlarınızı Atatürk Meydanındaki Şube Merkezimize, kan bağışlarınızı Cumhuriyet Parkı köşesindeki Çorlu Kan Merkezimize yapmaya devam edebilirsiniz” şeklinde konuştu.