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Depreme karşı afet eğitimleri video konferans ile sürüyor

Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğünce afetlere karşı eğitimler, korona virüs salgını sebebiyle video konferans sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

TEKİRDAĞ 12.05.2021, 14:43
Depreme karşı afet eğitimleri video konferans ile sürüyor

Tekirdağ İl AFAD Müdürlüğünce afetlere karşı eğitimler, korona virüs salgını sebebiyle video konferans sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenlerince korona virüs salgını sebebiyle video konferans üzerinden gerçekleştiriliyor.

AFAD eğitmenlerince video konferans üzerinden yapılan görüşmelerle Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, GAZDAŞ, KOSGEB ve Trakya Kalkınma Ajansı personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Video Konferans Sistemi (VKS) ile verilen eğitimde katılımcılara; ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.
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