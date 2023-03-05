Deprem bölgesinden yardım malzemelerini çaldığı ileri sürülen polisle ilgili valilikten açıklama

Deprem bölgesine destek için gönderilen bir emniyet personelinin yardım malzemelerini çalarak Tekirdağ’daki ikametine getirdiği iddiasıyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "İhbar neticesinde ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmış ve işten el çektirilerek açığa alınmıştır" denildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası takviye olarak Hatay’a gönderilen Tekirdağ Emniyetinden Y.I. isimli emniyet mensubunun, deprem bölgesine gönderilen yardım malzemelerini resmi araca yükleyerek Tekirdağ’a getirdiği iddia edilmiş, konu ile ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurlarının şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü harekete geçmişti. Polis ekiplerinin yapmış olduğu kamera tespit çalışmalarında Y.I’nın ikametinden çok sayıda yardım malzemesinin (Isıtıcı, köpek maması, kadın pedi ve benzeri malzemeleri) evine çıkardığının tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alınmış, hakkında ’yağma’ suçundan adli işlem yapılmıştı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Y.I., tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemece adli kontrol talebiyle serbest kalmıştı.

Valilik açıklama yaptı

Tekirdağ Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş’ta yaşanan depremde görevlendirilen bir emniyet personelinin afet bölgesinden dönerken depremzedeler için gönderilen bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametinde bulundurduğuna dair yapılan ihbar neticesinde ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmış ve işten el çektirilerek açığa alınmıştır. Akabinde hemen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen personel, mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak bu karara Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulmuştur. Olay, valiliğimiz ve emniyetimiz tarafından yakinen takip edilmektedir. Devletimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kurumlarıyla suç ve suç işleyenlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir" denildi.