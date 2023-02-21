Deprem bölgesinden Ergene’ye 74 hane 333 kişi yerleşti

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeyi terk ederek yakınlarının yanına yerleşen afetzedelerden bazıları ülkenin tüm şehirlerine oluğu gibi Tekirdağ’ın Ergene ilçesine de geldi.

Ergene Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ergene Sosyal Hizmetler Müdürlüğü birimlerinden oluşturulan ekiplerce 6 Şubat 2023 Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcıki ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında Ergene’ye yerleşen ve ilçenin çeşitli mahallelerinde ikamet eden toplam 74 hanede bulunan 333 kişi ziyaret edilerek adres tespitleri yapıldı. Ekipler, depremzede ailelerin taleplerini de yerinde dinledi.

Ergene Kaymakamlığı tarafından hayırsever işadamları, sanayiciler ve vatandaşlar tarafından tedarik edilen toplam 300 adet soba, 5 bin adet ısıtıcı, 80 adet jeneratör, 30 adet mutfak tüpü, 60 koli çocuk bezi, 1 tır oyuncak, 2 tır su, 3 adet mobil mutfak, 4 tır gıda malzemesi, 1 tır hijyen malzemesi, 2 milyon TL değerinde tıbbi malzeme, 1 tır kışlık kıyafet, 1 tır yorgan ve battaniyenin afetzedelere teslim edilmek üzere deprem bölgesine gönderildiği de kaydedildi.

Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada ise afet bölgesinden Tekirdağ’a gelen depremzedelerin toplam sayısının 9 bin 194’e ulaştığı kaydedildi.