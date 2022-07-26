Deniz kenarında canlı müzik eşliğinde çay keyfi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’nin Süleymanpaşa Sahili’ne kazandırdığı Vagon Kafe, Süleymanpaşalılara hafta sonları deniz kıyısında canlı müzik eşliğinde hizmet veriyor.

Yaz boyunca Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğrencisi yetenekli gençlerden oluşan orkestra, denizin içine kurulan sahne üzerinde dinleyicilerine sevilen şarkılardan oluşan repertuarları ile keyifli dinletiler sunuyor. Vatandaşlar, Vagon Kafe’de palmiyeler altında, kumsalda ya da amfi tiyatro düzeninde inşa edilen tribünlerde oturarak deniz kenarında canlı müzik dinleyerek çaylarını yudumlamanın keyfini yaşayabiliyor.

Hafta sonları için keyifli bir alternatif

Vagon Kafe, farklı görünümü ve konsepti, uygun fiyat ve kaliteli hizmeti ile Süleymanpaşa sahilinde her yaştan insana hitap ederek Süleymanpaşa’nın yeni cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Hafta sonları hem Vagon Kafe müşterilerine, hem de Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenerek atıl durumdan kurtarılan kumsal ve çevresinde keyifli vakit geçirmek isteyen Süleymanpaşalılara konser veren gençler, yetenekleri ile takdir topluyor ve hafta sonu için keyifli bir alternatif sunuyor.