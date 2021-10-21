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Denetimli serbestlik personeli ve yükümlülerine seminer

Tekirdağ’da denetimli serbestlik personeli ve yükümlülerine yönelik bağımlılık ile mücadele kapsamında seminer düzenlendi.

TEKİRDAĞ 21.10.2021, 15:09
Denetimli serbestlik personeli ve yükümlülerine seminer

Tekirdağ’da denetimli serbestlik personeli ve yükümlülerine yönelik bağımlılık ile mücadele kapsamında seminer düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun 2021 yılında toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla başlattığı “Bağımlılık ile Mücadele Seferberliği” kapsamında Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde denetimli serbestlik personelleri ve yükümlülere seminer düzenlendi. “Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları, uyuşturucu kullanımı sonrası fizyolojik değişikler, ruhsal durum değişiklikleri, bedendeki olumsuz değişiklikler, bağımlılık ile ilgili doğru zannedilen yanlışlıklar" konu başlıklarında düzenlenen seminerde, Tekirdağ Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Serhat Yahşi ve İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Aykut Demirkıran birer sunum gerçekleştirdi.

Tekirdağ Adalet Sarayı konferans salonunda gerçekleştirilen programa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Denetimli Serbestlik Hizmetlerinden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan, Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Güneyli katıldı. Program sonunda hekimlere teşekkür belgesi takdim edildi.

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