Cuma namazı çıkışında aşure ikramı gerçekleştirildi

Süleymanpaşa Belediyesi, Hicri yılbaşı Muharrem ayının gelişi dolayısıyla camilerde Cuma namazını eda eden vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aşevi tarafından hazırlanan aşureler, Süleymanpaşa merkezde bulunan birçok camide namaz çıkışında vatandaşlara ikram edildi. Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, camilerin önlerinde kurulan stantlarda aşure ikramını gerçekleştirdi.

Başkan Yüksel Muharrem ayını aşure ikramı ile tebrik etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de bir önceki gün Perşembe Pazarı girişinde kurulan stantta pazar alışverişini yapan vatandaşlara aşure ikram etti. Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak Muharrem ayında geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz aşure ikramı etkinliğimize Perşembe Pazarında devam ettik. Köprübaşı mevkiinde kurulan ikram çadırımızda bir araya geldiğimiz Süleymanpaşalı hemşehrilerimize, aşevimizde hazırlanan; birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin sembolü aşure ikramında bulunarak, vatandaşlarımızın Muharrem ayını tebrik ettik” açıklamasında bulundu.

Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği Muharrem ayı, dinimizde Hicri Takvim’in başlangıç ayı olarak kabul ediliyor ve geleneksel olarak aşure ayı olarak da biliniyor. Muharrem ayı boyunca çok sayıda tahıl ve meyve ile hazırlanarak dağıtılan aşure, birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olarak kabul ediliyor.