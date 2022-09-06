ÇTSO ile MEM arasında işbirliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri iş birliği protokolü çerçevesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ile Çerkezköy Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

ÇTSO ve MEM arasında imzalanan iş birliği protokolü hakkında açıklamalarda ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “MEB ve TOBB arasında imzalanan protokol çerçevesinde odamız ile Çerkezköy MEM güzel bir iş birliği yürütecektir. Mesleki Eğitim Merkezi Programına ilgi artıyor. Mesleki eğitim, kalkınmanın en önemli unsurlardan biri olan yerli ve milli üretimin esasıdır. Çünkü yerli ve milli üretimi sağlayacak olan nitelikli işgücü, ancak ve ancak nitelikli eğitim sistemi ve kaliteli mesleki eğitim ile gerçekleştirilebilir. TOBB ve Oda-Borsa bu vizyonla üyelerinin nitelikli insan kaynağına ulaşması için mesleki eğitimi desteklemektedir. Yine bu anlayıştan hareketle Milli Eğitim Bakanlığı, kaliteli ve ihtiyaca yönelik eğitim sistemini oluşturmaya ve böylelikle ülkemizin üretim gücüne güç katacak nitelikli işgücü teminini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Özellikle mesleki eğitimin içerisinde ahilik kültürünün taşıyıcısı niteliğindeki mesleki eğitim merkezlerine ayrı bir önem verilmektedir. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri mezun olduklarında, alanlarında iyi yetişmiş birer usta olarak işverenler tarafından istihdam edilmektedirler. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olan öğrencilerin yüzde 88’i eğitim aldığı alanda istihdam olmaktadır” dedi.

Yapılan düzenlemeler

Yüksek istihdam oranı ile nitelikli işgücüne katkı sağlayan Mesleki Eğitim Merkezlerinin alt yapısını güçlendirmek amacıyla TOBB ve Oda-Borsa camiasının talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bazı düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan mevzuat düzenlemeleri ile Mesleki Eğitim Merkezleri zorunlu örgün ortaöğretim konumuna alınmıştır. En az ortaokul mezunu olan herkes hangi yaşta olursa olsun bu programa kayıt olabilmektedir. Öğrenciler fark derslerini kendi okullarında alarak Meslek Lisesi diploması alabilmektedirler. Böylelikle Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin lise mezunu sayılmalarının önündeki en büyük engel kaldırılmıştır. Mesleki Eğitim Merkezi programına kayıtlı öğrenciler, haftada bir gün okulda teorik eğitim dört gün ise sözleşme imzaladıkları işletmede beceri eğitimi almaktadırlar. Mesleki Eğitim Merkezi programında eğitim süresi dört yıl olup öğrenciler; 11. sınıf sonunda kalfalık, 12. sınıf sonunda ise ustalık belgesi almaktadır. Diploma fark derslerini de tamamlayan öğrenciler ayrıca meslek lisesi diploması da alarak mezun olmaktadırlar. Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigorta primleri, eğitim süresi boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır.