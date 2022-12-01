Çorlu’ya yapılacak ilkokul için protokol imzalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde devlet desteğiyle ilkokul yaptırılmasına dair protokol imzalandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde devlet desteğiyle okul yaptırılmasına ilişkin imza protokolü düzenlendi. Toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Bağışçılarımız ve devletimizin katkıları ile yapılan ilkokulumuzun ilçemize, ilimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada okuyacak evlatlarımızın ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yön veren bireyler olarak devletimize hizmet etmesini temenni ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından protokol imzalandı. 9 bin 798,54 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz üzerine yapılacak 24 derslikli ilkokulda, konferans solonu, beceri atölyeleri ve idari odalar da yer alacak.