Çorluspor 1947 sezonu açtı

Bir dönem Türkiye 2. Futbol Ligi’nde boy gösteren, profesyonel liglerde uzun yıllar mücadele eden ve yeni sezon öncesi rotayı profesyonel liglere geri dönmek olarak belirleyen Çorluspor 1947 hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ufuk Uysal nezaretinde Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Tesislerinde başlayan Çorluspor 1947 tüm hesaplarını şampiyon olarak profesyonel liglere geri dönmek üzerine yapıyor.

Bu doğrultuda yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılar Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

Teknik ekibin gözetiminde çalışmalara başlayan Çorluspor 1947’nin ilk antrenmanına Başkanvekili Ahmet Bayram da katılarak futbolculara tatlı ikram ederek yeni sezon öncesi başarılar diledi. Çorluspor 1947 olarak şampiyonluğu hedeflediklerinin altını çizen Bayram, sakatlıksız, başarılarla dolu bir sezon olması temennisinde de bulundu.