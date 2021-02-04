Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Çorlu’nun yeni nüfusu 279 bin 251 oldu.

2020 yılında 270 bin 944 olan Çorlu nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 8 bin 307 kişi artarak 279 bin 251 oldu. Verilere göre, Çorlu nüfusunun 141 bin 994’ünün erkek, 137 bin 257’sinin ise kadın olduğu belirlendi.

Çorlu’nun nüfusu en yüksek mahallesi 40 bin 405 kişiyle bu yıl da Şeyhsinan Mahallesi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Çorlu’nun 26 mahallesinde yaşayan nüfus sayıları ise şu şekilde açıklandı:

“Alipaşa Mahallesi 10 bin 373, Cemaliye Mahallesi 9 bin 330, Çobançeşme Mahallesi 14 bin 574, Cumhuriyet mahallesi 744, Deregündüzlü Mahallesi 115, Esentepe Mahallesi 14 bin 656, Hatip Mahallesi 4 bin 570, Havuzlar Mahallesi 10 bin 825, Hıdırağa Mahallesi 8 bin 893, Hürriyet mahallesi 12 bin 810, Kazımiye mahallesi 11 bin 073, Kemalettin mahallesi 16 bin 305, Maksutlu mahallesi 73, Muhittin Mahallesi 39 bin 147, Nusratiye Mahallesi 20 bin 459, Önerler Mahallesi 3 bin 754, Reşadiye Mahallesi 35 bin 193, Rumeli Mahallesi 10 bin 360, Şahpaz Mahallesi 489, Sarılar Mahallesi 357, Şeyhsinan Mahallesi 40 bin 405, Seymen Mahallesi bin 26, Silahtarağa Mahallesi 3 bin 211, Türkgücü Mahallesi bin 13, Yenice Mahallesi bin 683, Zafer Mahallesi 7 bin 810.”