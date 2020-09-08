Çorlu’nun ilk sanat müzesi açılıyor
ÜNLÜ KİŞİLERİN BALMUMU HEYKELLERİNİN SERGİLENECEĞİ ÇORLU YILMAZ BÜYÜKERŞEN BALMUMU HEYKELLER MÜZESİ 9 EYLÜL SAAT 11.00’DEN İTİBAREN ÇORLU TARİHİ BELEDİYE BİNASINDA ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR OLACAK.
Çorlu Balmumu Heykeller Müzesi 9 Eylül’de kapılarını açıyor.
Ünlü kişilerin balmumu heykellerinin sergileneceği Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi 9 Eylül saat 11.00’den itibaren Çorlu Tarihi Belediye binasında ziyaretçilerini bekliyor olacak.
Çorlu’nun ilk sanat müzesi
Ziyaretçilerin hayranı olduğu ünlü kişiliklerin birebir benzerleri ile karşılaşacağı Balmumu Heykeller Müzesi, Çorlu’nun ilk sanat müzesi olma özelliği ile de önemli bir anlam taşıyor. Sanatsever ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan müzede; cumhurbaşkanları, başbakanlar, siyasi parti liderleri, yazarlar, bilim insanları, tiyatro ve sinema sanatçıları, ses sanatçılarının balmumu heykelleri bulunuyor.
Şehit yakınları, gaziler ve engellilere ücretsiz giriş
Müze giriş ücreti yetişkinler için bilet fiyatları 12,5 TL, öğrenciler için 7,50 TL olacak. Pandemi önlemleri sebebiyle şimdilik sınırlı sayıda ziyaretçinin kabul edilebileceği müzede 20 kişi ve üzeri gruplar içinse indirim uygulanacak.
Balmumu Heykeller Müzesi 1. derece şehit yakınları ile gaziler ve 1. derece gazi yakınları için ücretsiz olacak. Ayrıca sarı basın kartlı gazeteciler ve belgesini ibraz eden engelli vatandaşlar ile belirleyecekleri bir refakatçileri de müzeyi ücretsiz ziyaret edebilecek.
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