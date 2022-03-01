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Çorlulu şehit için mevlit okutuldu
Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er için mevlit programı düzenlendi.
TEKİRDAĞ 01.03.2022, 10:35
Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Birhan Er için mevlit programı düzenlendi.
Çorlu ilçesinde düzenlenen mevlit programına, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Müftüsü İsmail İpek, şehit Birhan Er’in ailesi ve yakınları katıldılar.