Çorlulu öğretmen ve öğrencilerden Çanakkale çıkarması

Çorlu Eğitim Akademisi Projesi kapsamında Çorlu’dan öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Çanakkale gezisi düzenlendi. Öğretmen ve öğrenciler Gelibolu tarihi yarımadasını gezerek bilgiler aldı.

Çorlu Eğitim Akademisi Projesi kapsamında 96 öğrenci ve 16 öğretmenin katılımıyla Çanakkale Gelibolu Tarihi Yarımada Gezisi gerçekleştirildi. Gezide tarihi yarımadada bulunan Mecidiye Tabyaları, Alçıtepe köyü, Çanakkale Şehitleri Abidesi, Conkbayırı, Anafartalar ve Arıburnu Cepheleri Simülasyon Müzesi ve Hilal-i Ahmer Müzesi rehberler eşliğinde ziyaret edildi.

Geziye Çorlu Lisesi, Murat Hüdavendigar İmam Hatip Lisesi, Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çorlu İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı.