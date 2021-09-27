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Çorlulu öğrenciye en iyi sunum ödülü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Atakent İlkokulu öğrencilerinden 3/E sınıfı öğrencisi Işıknas Gürler TEKNOFEST’te sadece bir takıma verilen en iyi sunum ödülünü almaya hak kazandı.

TEKİRDAĞ 27.09.2021, 10:59
Çorlulu öğrenciye en iyi sunum ödülü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Atakent İlkokulu öğrencilerinden 3/E sınıfı öğrencisi Işıknas Gürler TEKNOFEST’te sadece bir takıma verilen en iyi sunum ödülünü almaya hak kazandı.

Atakent İlkokulu 3/E sınıfı öğrencisi Işıknas Gürler’in Afazili Bireylerde Konuşma Yetisinin Geri Kazandırılmasına Yönelik Kutu Oyunu Haydi Konuşalım projesi ile TEKNOFEST finallerine katıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Çorlulu öğrenci Işıknas Gürler projesi ile TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Engelli Dostu Kategorisinde sadece bir takıma takdim edilen En İyi Sunum Ödülünü almaya hak kazandı.

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