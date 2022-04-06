Çorlulu öğrenciler Türkiye Şampiyonasında

Çorlu Şahinler Ortaokulu öğrencilerinden oluşan küçük kızlar voleybol takımı Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Düzce’de 30 Mart ve 4 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Küçük Kızlar Voleybol Türkiye Yarı Finallerine Tekirdağ il birincisi olarak katılan Çorlu Şahinler Ortaokulu; İstanbul, Bursa ve Kastamonu il birincilerini geride bırakıp grup lideri olarak Yalova ile final oynama hakkı kazandı.

Finalde Yalova ekibini 2-0 mağlup eden Şahinler Ortaokulu, böylelikle 25 ve 30 Nisan tarihleri arasında Çankırı ilinde düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.