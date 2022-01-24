Çorlulu öğrenciler dünya birincisi

Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasında dünya birincisi Çorlulu öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan’ı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Kanada merkezli olarak düzenlenen ve İngilizce olarak üçüncü aşaması gerçekleştirilen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması 5.-6. sınıflar kategorisinde ikinci kez dünya birincisi olan Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Ali Deniz Yücel ve Ayşegül Erdoğan, Danışman Öğretmenleri Burcu Çalışkan Karakulak, Okul Müdür Yardımcısı Bülent Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’ı makamında ziyaret etti.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ayrıca Rusya merkezli bir diğer yarışma olan Bilim Temelleri Bilgi Yarışması’nda (URFODU) ilk etaptan 100 tam puan alarak finale kalmaya hak kazanan öğrenciler Ali Deniz Yücel ve Ayşegül Erdoğan’ı başarılarından dolayı tebrik ederek, kendilerine belge ve hediye takdiminde bulundu.