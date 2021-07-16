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Çorlulu öğrenci ödülünü Bakan Selçuk’tan aldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya katılarak Türkiye üçüncülüğü unvanını elde eden Çorlu İMKB Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Kübra Çakıcı ödülünü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan aldı.

TEKİRDAĞ 16.07.2021, 16:00
Çorlulu öğrenci ödülünü Bakan Selçuk’tan aldı
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya katılarak Türkiye üçüncülüğü unvanını elde eden Çorlu İMKB Fen Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Kübra Çakıcı ödülünü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ’Millet Olmak’ temalı afiş ve slogan yarışmasına katılan Çorlu İMKB Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kübra Çakıcı slogan dalında Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışmada derece elde eden Çorlulu öğrenci ödülünü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan aldı.

Çorlu İMKB Fen Lisesi öğrencisi Kübra Çakıcı, “Kurşun yedik, ezildik, can verdik. Millet olduk, şaha kalktık, dirildik” sloganı birinci olan afiş ile birleştirilerek basıldı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz temalı sergide yerini aldı.
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