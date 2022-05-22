Çorlulu muhtarlar doğa için pedal çevirdi

Çorlu Muhtarlar Derneği’nin ’doğa için pedal çevir’ sloganı ile düzenlediği etkinlik bisiklet tutkunlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı’nın da katıldığı etkinlikle ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Arcan, "Çorlu Muhtarlar Derneği olarak ilçemizde yer alan bisiklet grupları Demir Pedal ve Öğretmen Pedal gruplarının katkıları ve tüm bisiklet severlerin katılımıyla doğa için pedal çevirdik. Kask takmanın zorunlu olduğu etkinliğimiz Çorlu Atatürk Meydanı’ndan başladı. Gölbaşı Parkı’nda kısa bir molanın verildiği doğa için pedal çevir turu ağır bakım kavşağı, Çorlu Devlet Hastanesi mevkiinden geçilerek Çorlu Cumhuriyet Parkı’nda sona erdi" dedi.

Muhtar Arcan ayrıca, “Sayın Kaymakamımız, mahalle muhtarlarımız ve bisiklet sporuna gönül veren Çorlulularla keyifli bir sürüş gerçekleştirerek güzel havanın tadını çıkardık. Katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.