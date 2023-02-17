Çorlu’daki okullardan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan deprem bölgelerine yardım kampanyası devam ediyor. Çorlu’daki okullarda toplanan yardımlar bir araya getirilerek deprem bölgelerine koordine bir şekilde gönderiliyor.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri soğuk havada ısınma sorununa çözüm olacak şekilde varillerden sobalar üretiyor. Diğer okullar da kıyafet, temizlik ve gıda maddeleri başta olmak üzere yardım toplamaya devam ediyor.

Hayırsever velilerin bölgede ihtiyaç duyulan ve alerjisi bulunan kişilerin çölyak hastalarının kullanabilmesi için de glutensiz besinler temin ettiler.

Toplanan tüm yardımlar gıda kolileri, hijyen malzemeleri, kıyafetler ve sobalar depremden etkilenen Malatya’ya gönderildi.