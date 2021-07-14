Çorlu’da yaz Kur’an-ı Kerim kursları sürüyor

Çorlu İlçe Müftülüğü tarafından ilçe genelinde yer alan camiler ile Kur’an kursunda başlatılan yaz dönemi Kur’an-ı Kerim kursları sürüyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen yaz dönemi Kur’an-ı Kerim kurslarından bazılarını ziyaret eden Çorlu Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, şehir merkezinde yer alan Otogar (Merkez) Camii Hacı Mehmet Şirikçi Camii ile Hacı Mehmet Özaslan Kur’an-ı Kerim Kursu ile Amine Hatun Kur’an-ı Kerim Kursu’nda gerçekleştirilen kurslara katılarak hem görevlilerden hem de kurslara katılan çocuklarla görüşerek yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı.

Müftü Haliloğlu, ailelere de seslenerek çocuklarını gönül rahatlığı ile Çorlu Müftülüğü bünyesinde açılan kurslara göndererek emanet edebileceğini kaydetti.