Çorlu’da vatandaşlara siber suçlar anlatıldı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde vatandaşlara siber suçlarla ilgili olarak bilgilendirme gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay programı çerçevesinde, Çorlu bir alışveriş merkezinde bini aşkın kişiye Güvenli ve Bilinçli İnternet kullanımı, Siber Zorbalık, Siber Suç ve Teknoloji Bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Polis ekiplerince ayrıca vatandaşlara 2 bin 500 adet bilgilendirici broşür dağıtıldı. Programda KİOKS Makinesi kurularak bilgi yarışması da gerçekleştirildi. Yarışmada başarılı olanlara hediyeler de verildi.