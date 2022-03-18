Çorlu’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kazımiye Mahallesi Şahinkaya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Omurtak Caddesi yönüne seyreden bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda yol ayrımında devrildi. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşına ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yaralı iki genç, tedavisi için ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.