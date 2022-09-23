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Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
TEKİRDAĞ 23.09.2022, 09:15
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çorlu-Tekirdağ yolunun 15. kilometresi Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden E.C. idaresindeki 20 KP 120 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
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