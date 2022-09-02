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Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli yaralandı.
TEKİRDAĞ 02.09.2022, 10:45
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletli yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak’ta meydana geldi. Ahmet Piriştina Caddesi istikametine seyrederken Eser Sokak’a dönüş yapan Tayfur T. idaresindeki 34 NU 3688 plakalı otomobil ile Vedat E.’nin kullandığı 59 ACJ 593 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Vedat E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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