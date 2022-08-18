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Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletiyle kaza yapan stajyer sağlık çalışanı yaralandı.

TEKİRDAĞ 18.08.2022, 11:28
Çorlu’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletiyle kaza yapan stajyer sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi Orion mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı merkezine seyreden stajyer acil sağlık hizmetleri çalışanının kullandığı motosiklet, aynı yönde seyreden bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan genç, olay yerine gelen meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı sağlıkçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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