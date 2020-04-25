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Çorlu’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza

ÇORLU'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDEN VE KENDİLERİNİ UYARAN GÖREVLİ POLİSLERLE TARTIŞAN 3 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ. 1 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI.

Çorlu’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza

ÇORLU'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL EDEN VE KENDİLERİNİ UYARAN GÖREVLİ POLİSLERLE TARTIŞAN 3 KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ. 1 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:27
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Çorlu’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza

Tekirdağ Çorlu’da, sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını ihlal eden ve kendilerini uyaran görevli polislerle tartışan 3 kişiye para cezası kesilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Rumeli Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıslar olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Sokak ortasında çalıştığı otobüsü yıkayan K.D.’yi uyaran polis ekipleri, evinde kalması gerektiğini söyledi. Daha sonra K.D.’nin yakınları da olaya müdahale etti ve polislerle vatandaşlar arasında başlayan tartışma büyüdü. Tartışma büyüyünce olay yerine çağrılan çok sayıda polis ekibi olaya müdahale etti.

Polis, Y.Z.D, B.S. ve H.T isimli şahıslara sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası keserken, cep telefonu kamerasıyla çekim yaparak polislere mukavemette bulunan K.D.’yi de gözaltına aldı ve gerekli işlemler için polis merkezine götürdü.

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