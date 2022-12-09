Çorlu’da okulun yenilenen konferans salonu açıldı

Açılış öncesinde sınıfları gezen Vali Yıldırım, öğrencilerle sohbet etti. Ardından bir firma tarafından bağışlanan hediyeler, Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere taktim edildi. Ardından Deniz Karakartal adı verilen konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Konferans salonunun yenilenmesinde katkıları olan hayırseverimize teşekkür ediyorum diyen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, “Çok teşekkür ediyoruz. Sizler eksikliği görüp o eksikliği çocuklarımız için tamamlama gayretinde olmuşsunuz. Allah sayılarınızı artırsın. Burada çocuklarımız, gençlerimiz bilgilendirilecekler. Belki zaman zaman okul aile birliği gelecek veliler de bilgilendirilecekler. Bu salon çok büyük fayda temin edecek. İsmi bu salonda yaşatılacak olan Deniz Karakartal’a da Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Sonrasında öğrenciler hazırladıkları gösteriyi konferans salonu sahnesinde sundular.

Açılışa Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, il ve ilçe protokolü, hayırseverler ile öğrenciler katıldı.