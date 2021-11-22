Çorlu’da okul güvenliği toplantısı

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar ve gençlerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim - öğretim faaliyetlerine devam etmesi adına düzenlenen ve Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü yetkilileri ile okul müdürleri, öğretmenler, okul aile birliği yöneticileri katıldılar.

Çorlu Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapılan toplantıda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun artırılması, okullarda alınan güvenlik önlemlerinin değerlendirilmesi, alınacak tedbirlerin planlanması gibi konular ele alındı. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hakan Gültekin’in de sunum yaptığı toplantının sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı ve görüşleri alındı.