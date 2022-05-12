Çorlu’da Masal Vadisi açıldı

Çorlu’da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Emlak Konut Ergene Vadisi İlkokulu’nda çocukların duygu ve hayal dünyalarını zenginleştirmek, düşündüklerini farklı biçimlerde ifade etme ve soyutlama yeteneğini geliştirmek amacıyla kurulan Masal Vadisi açıldı.

Açılışını yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Masal okumanızı ve masal dinlemenizi tavsiye ediyorum. Masallar zihninizi, hafızanızı ve hayalinizi geliştirir ve siz de masal söylemeye, masal anlatmaya başlarsınız. Masal Vadisi’ni öğrenciler açısından oldukça faydalı görüyorum. Bu Masal Vadisi’nin kurulmasında emeği geçenlere teşekkürü borç biliyorum” dedi.

Açılışta Sindirella, Rapunzel, Kırmızı Başlıklı Kız, Pamuk Prenses gibi masal kahramanlarını canlandıran öğrenciler, masal kahramanlarını tanıttılar ve masallar anlattılar. Açılışta Nasrettin Hoca’yı canlandıran bir öğrenci ise Nasrettin Hoca’yı tanıttı ve bir fıkrasını anlattı. Ardından öğrenciler, hazırladıkları mini gösteriyi Masal Atölyesi’nde sergilediler.

Açılışa Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Ali Rıza İçel, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldılar.