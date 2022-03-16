Çorlu’da kütüphane açılışı

Çorlu’da eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde okulun mezunlarından olan ve 2020 yılında vefat eden Astsubay Ersin Tatar anısına babası Kadir Tatar, annesi Nursel Tatar ve kardeşi Mustafa Gökhan Tatar’ın destekleriyle yaptırılan Ersin Tatar Kütüphanesi’nin açılışını yaptı. Açılışa Vali Yıldırım’ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, hayırsever Kadir Tatar ve ailesi, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Açılışta konuşan Vali Yıldırım, “Rahmetli Ersin Tatar kardeşimizin ismi bu kütüphanede yaşayacak. Bu bir hayır, bu vefadan dolayı hem kardeşine, hem buna yardımcı olan anne ve babasına hem de okulda buna fırsat tanıyan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Buraya gelip kütüphaneden faydalanacak olan öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Ardından Vali Yıldırım, hayırsever Kadir Tatar’a plaket taktim etti.

Sonrasında Vali Yıldırım kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.