Çorlu’da korona virüse rağmen tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürüyor

Yeni tip korona virüs salgınına karşın tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi adına çalışma yürüten Çorlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Çorlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı birimince, Çorlu’da faaliyet gösteren işletmelere gelen ithal hayvanların karantina sürecinde; kan alma, hastalıklarla mücadelede koruyucu aşılama ve sağlık taraması işlemleri titizlikle yürütülüyor.

Korona virüse rağmen tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sekteye uğramaması adına çalışmalarını gerçekleştiren Çorlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek bir yandan aşılama diğer yandan da küpeleme çalışması yapıyor.

Tarım ve hayvancılık faaliyetleri açısından hayvanların kayıt altına alınması son derece önem taşıyor.